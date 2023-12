PILDID | Superstaareisaate finalist Robin Kristoferi kaunite juuste eest hoolitsemise nipp on imelihtne

Ilu ei tähenda ainult välimist, vaid seda, et iga inimene hoiaks oma tervist ja ilu ka seespidiselt, see on kõigile ammu selge. Loomulikult soovime kõik kasutada tooteid, mis oleksid võimalikult puhtad ja orgaanilised, kuid samas loodussõbralikud meie keskkonnale ja sisaldaksid kõige innovaatilisemaid ning uudsemaid nahasõbralikke koostisosi, et tagada parimad tulemused naha- ja kehahoolduses.