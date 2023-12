„VÄÄRTUSHINNANGUD LÄKSID UKSEST VÄLJA?" Zevakin ja Valting tegid fännipildi sisuloojaga, keda süüdistatakse inimkaubanduses ja vägistamises

Meelelahutajad ja juutuuberid Andrei Zevakin ja Robin Valting viibivad hetkel Rumeenias, kus toimus pokkeriturniir Unibet Open. Lisaks sattusid nad juhuslikult kokku ka Rumeenia suunamudija Andrew Tate'iga. Mees on olnud vahi all ja teda ootab ees kohtuprotsess. Eestlastest sisuloojad mõtlesid aga, et äge oleks temaga fännipilti teha.