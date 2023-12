PALJU ÕNNE! Toomas Lunge: „Ma ei oskaks sellist elu eladagi, kus raha on nii palju, et mina pean tema pärast muretsema.“

„Ma ei ole rikkaks kunagi saanud ega saa ka,“ muigab muusik Toomas Lunge (60). „Ma ei oskaks sellist elu eladagi, kus raha on nii palju, et mina pean tema pärast muretsema. Raha hakkab ju minult nõudma, et teda tuleks investeerida või temaga tegelda. Ma ei taha selle rahaga tegelda! Olen mõelnud, et nii kaua, kuni ma ei tea, palju piimaliiter maksab, on kõik okei. Kui ma pean piimaliitri hinda vaatama hakkama, tuleb mõelda, milliseid tööotsi veel teha. Hoidmaks tasakaalu, et ma väga ei peaks mõtlema, kuidas toit lauale tuleb.“