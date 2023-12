Ivo Linna: kui ma poleks „Kanal 13“ saatesse sattunud, siis ma ei tea, mis minust oleks saanud

Mati Talvik on meenutanud: „Olin just sõjaväest naasnud, televisiooni tööle tulnud ja hakkasime režissöör Leo Karpiniga nuputama, kuidas poppi biitmuusikat ekraanile tuua. Lugesime Venemaa meelelahutusajakirjast Rovesnik, et BBCs jookseb noortele mõeldud muusikasaade, mille nimi kõlas tõlkes „Tähelepanu, valmis olla, hopp!“. Seal esinesid The Beatles, Rolling Stones ja teised tolle aja popid bändid. Ajakirjast saime teada, et publik on saalis ja diktorid loevad laulude vahele kommentaare.“