ABIELU LÄBI! Gethel Burkala-Pedaja kinnitab lahkuminekut: nägime selgelt, et kui jääme edasi käest kinni hoidma, on mõlemal lihtsalt väga ebamugav

„Mul oli see postitus planeeritud tegelikult tuleva nädala algusesse ja see oleks natukene teises mahlas tulnud, aga elu vist praegu testib, kui voolav ma siis ikkagi olen ja kuidas ma ootamatustega hakkama saan, seega matan oma esialgse mõtte maha ja vaatame, mis hoopis praegu minu seest välja tuleb,“ kirjutab Gethel Instagramis.



Ta lisab: „Me ei ole enam Lauriga koos. Kui sa seda juba kusagilt mujalt kuulsid, siis mul on selle pärast väga kahju ja ma olen tegelikult täiega löödud, et me ei saanud o m a lugu ise esimesena jagada, aga noh, voolan onju.“



Getheli sõnul sai see otsus vastu võetud juba miskine üle kuu aja tagasi. „Jõudsime lihtsalt üks päev kohta, kus nägime selgelt, et praegu läheb meie ühine tee kaheks ja kui me jääme edasi käest kinni hoidma, siis on mõlemal lihtsalt väga ebamugav. Seega me lasime käed lahti.“



Nende uued teed jäävad aga tihedalt ristuma, sest lahku ei läinud ju pere, vaid tema ja Lauri partneritena. „Koos perena ajaveetmine on meile nii, nii tähtis. Seepärast jäin ma ka kuni kolimiseni majja. Lisaks oli meil nii palju teinetesega rääkida, et see pikem lahkuminekuprotsess näib täna totaalselt õigena. Me leidsime rahu, aga samas ka elevuse tuleviku ees. Ja mul on nii hea meel, et ma saan seda kõike täna sellisest ilusast kohast jagada.“



Mis nüüd edasi? Ega Gethel päris hästi ise ka ei tea. „Kuigi paberil võiks tunduda, et elu on veits pea peal, siis mu enda sees on vaatamata kõigele täitsa rahulik. Tean praegu kindlalt ainult seda, et see siin on minu uus pesa ja et kõik loksub ühel hetkel kenasti paika. Kuni siis jälle lappab, et siis olla jälle täiega mäel. Noh, tead ju küll – elumerelained. Et siis pulli surfamist mulle!“