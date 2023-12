SUUR GALERII | Legendaarne Tartu fotograaf Malev Toom avas ülevaatenäituse „Elutöö“

„Vana ikka hullult põmmutab – alles see oli, kui ta raamatut esitles, nüüd suur näitus! Ühe kuu jooksul!“ „Ma olen 30 aastat noorem, kuid mul ei ole jaksu isegi autot lume seest välja kaevata, rääkimata siis näituse või raamatu tegemisest. Come on, see on november! Lihtsalt lamada on ka legaalne." Kaks Tartu fotograafi seisavad Tartus Riia mäel asuva Pallase galerii suurte akende ees lumesajus ja jälgivad läbi akna Eesti foto suurkuju Malev Toomi näituse avamise ettevalmistusi.