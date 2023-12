KUULA! Terminaatoril uus jõululaul! Jaagup Kreem: pühade ajal ei tohiks keegi üksi olla

„Te siin eelmisel aastal pinnisite, et lubaksin midagi ja kirjutasingi siis selle jõulust kantud loo,“ lausus ta 1. detsembril Star FMi hommikuprogrammi saatejuhtidele. „22. septembril tuli alles meelde, et midagi sellist lubasin. Võtsin siis oma aias päikest, oli väga soe päev. Mõtlesin, et kuidas ma küll selleks lainele saaksin ja läksin koertega jalutama. Mõtisklesin siis veel, et poeg on Austrias ülikoolis ja tütar elab ka eraldi, mistõttu võiks jõulud kiiremini tulla, sest siis tuleks pere kokku. Sealt hakkas see looidee kruttima ja niiviisi ta tuli.“