GALERII | MIS PEITUB SINU SAHTLIS? Korrastaja Marie Pärkma päästis sahtlist välja elumuutva esikraamatu

Elukutseline korrastaja ja produktiivsuskonsultant Marie Pärkma pühendub oma ettevõtmistele kirglikult ja põhjalikult. Ta on ettevõtja ja kahe lapse ema, kes elab Pärnus, aga tegutseb üle Eesti. Marie loodud Meieeluilu korrastusviisi abil saab korra majja lüüa nii oma kodus kui kogu elus, päevaplaanist kuni harjumusteni. See lähtub ideest, et kõik süsteemid on lihtsad, loogilised ja ligipääsetavad.