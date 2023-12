ÕL TV | Jaagup Kreem: mul on olnud väga raske aasta, sest vikatimees on üsna valusalt tööd teinud

Jaagup pani papagoi nimeks Liis Lemsalu

„Meie kunagise klahvimängija Harmo Kallaste naine leidis ühel novembrikuu õhtul auto alt papagoi. See lind tegi väga kõva häält, tal oli külm, saba oli ära näritud – ta oli mingi kassi käest peksa saanud ja suremas. Me mõtlesime, et võime ta endale võtta,“ räägib Jaagup.

„Kui meie praegune klahvkamängija René Puura üritas pärast pidu end diivani peal välja magada, aga papagoi kiljus ta pea juures, siis ta ütles, et ta teeb niisama nii kõva häält nagu Liis Lemsalu. Nii saigi lind endale nimeks Liis.“

