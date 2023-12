„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Jaagup Kreem: „Mul on veel nii palju ees, ärge matke mind veel...“

Seekord vurasime võttemeeskonnaga Püünsisse. külla ühele maakale kel nimeks Jaagup Kreem. Loomi selles peres jagub: Charlie, Mars, Liis Lemsalu, Carmen Kass. Lisaks ka naine ja kaks last. Viimased on küll juba pesast välja lennanud. Perenaine Kristiina puges kahjuks kaamerate eest peitu, sestap tuli meil limpsida šampanjat kahekesi. Jaagup oli meile valmistanud suus sulava hommikusöögi- pliinid kalamarjaga. Rääkisime ka hiljuti lõppenud superstaarisaatest, kuhu Jaagup oma lapsi kindlasti ei lubaks. „Kui sul ei ole aastakümnetega tekkinud kuulikindlat nahka, mis ei võta tina külge, siis noorele inimesele võib see õudselt kurvasti lõppeda,“ on elukeeristes karastunud mees veendunud.