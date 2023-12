Jüri Homenja meenutab: kõige pöörasem oli elada abikaasa ja perega koos, armuda teisesse naissesse ja kodust ära minna

„Naise organism valib välja kõige tugevama isendi, aga mees tahab levitada oma seemet. See on looduse ürgne kutse ja sund. Inimene peab seda sundi oskama kontrollida, et tal oleks normaalne pereelu,“ nendib Homenja ja lisab, et seks on suhtes väga tähtsal kohal.

Kolm aasatat tagasi uuris Õhtuleht Jüri Homenjalt kas lauljakarjäärivalik oli natuke rock’n’roll’i valik ka – et viin ja naised? „Kuni sa poissmees oled, siis võid veel üritada. Aga kui sul on juba lapsed… Siis ei ole see enam võimalik. Sa pead neid hoidma ja olema eeskujuks. Viinaga on mul üldse lihtne – olen 25 aastat täiesti kaine olnud. Nõukogude ajal muidugi oli suhtumine alkoholipruukimisse teine. Siis oli pigem nii, et kui ei võtnud, siis olid jobu. Iga reede, enne kui tantsupeole läksime, istusime ühikatoas ja võtsime viina. See oli täiesti arvestatav tegevus. Keegi küsis: „Mis sa täna teed?“ Siis vastasid, et joon. Aga mingis vanuses hakkasin mõtlema, et kui ma iga nädal niimoodi joon, et pärast ei mäleta, mida olen teinud, siis mida see minu ajuga teeb?“