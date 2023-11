HÜVA NÕU | 10 head mõtet, kuidas tagada töökohas õnnelik õhkkond

Teadliku elustiili õpetaja Dalí Karat, kes on koolitanud mitmeid suuri ettevõtteid, rõhutab, et kui firma omanik tahab, et kliendid ja koostööpartnerid oleksid hoitud, sõbralikult koheldud ja kvaliteetselt teenindatud, siis tuleb hoida oma töötajaid. Ta jagab kümmet head mõtet, kuidas tagada töökohas õnnelik õhkkond.