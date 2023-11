„KINOSAADE“ 220. OSA | „Squid Game“ on tagasi, „Loki“ sai läbi ja „Napoleon“ on üks veider film

PÖFF on möödas juba nädal aega, kuid arutame veel erinevaid huvitavaid leide. Räägime ka uuest Apple TV+ seriaalist „Monarch: Legacy of Monsters“, mis toimub Godzilla universumis. Arutame ka uut kinofilmi „Napoleon“, kus püramiide tulistatakse ja jagame muljeid ka „Akira“ 4K versioonist. Lisaks uus Netflixi reality-tv „Squid Game: The Challenge“, kus moodne ärevushäire põlvkond proovib mitte närvivapustust saada. Head kuulamist ja vaatamist.