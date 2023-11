KASVATAB VÕÕRAID LAPSI! Kiviõlis elav vanaema Jelena: saan neile pakkuda seda, mida ma enda lastele anda ei suutnud

Tugiisikuna töötav Jelena on viimased viis aastat kasvatanud kolme kasulast. Jelena vanim kasupoeg Juri on tema enda lapselaps, kes asus vanaemaga elama otse sünnitusmajast. Jelenat valdab senini süütunne, et ta ei pööranud oma tütrele nooruspõlves piisavalt tähelepanu ning usub, et just seetõttu kulmineerus olukord lapse äraandmiseni. See-eest püüab ta täna pakkuda kasulastele seda, mida ta kunagi bioloogiliste laste kasvatamisel ei suutnud.