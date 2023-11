ON, MIDA OODATA! Eesti suurima lauluvõistluse piletid on nüüd müügil

Tartu Ülikooli spordihoones toimuval poolfinaal-kontserdil astub lavale ja võistlustulle 15 artisti. Finaalikohta lähevad püüdma 5MIINUST x Puuluup, Anet Vaikmaa, Antsud, Cecilia, Ewert and The Two Dragons, INGA, Ingmar, Laura, Multikas ja Ewert Sundja, OLLIE, Peter Põder, Silver Jusilo, Sofia Rubina, Traffic ning YONNA. Õhtut juhivad Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.



„Poolfinaal tuleb kindlasti elamusterohke,“ lubab ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi. „Kohapealt saab kätte nii kontserdi elamuse kui näha oma silmaga ühe tõeliselt suure telesaate sündi.“



„Eesti laulu“ poolfinaal toimub 20. jaanuaril Tartu Ülikooli spordihoones. Uksed avatakse kell 17.30, otseülekanne kontserdist algab kell 19.15. Poolfinaali eel toimub artistidega autogrammitund.



Piletid poolfinaali on 30. novembrist müügil Piletilevis.