GALERII | PIPARKOOKIDE VÕLUMAA! Tallinnas avati näitus, kus leidsid endale koha nii James Bond, Charlie Chaplin kui ka Vanamees

Filmiteemalisel näitusel on ahjust on läbi käinud ka kohalikud staarid: Klaabu, Vanamees ja Naksitrallid. PiparkoogiMaania toimub Tallinnas 18ndat korda ja on täiesti omanäoline piparkoogist kunstinäitus, mille autoriteks on 100 andekat loovinimest erinevatelt aladelt.

Näitus on avatud 1. dets. - 7. jaan. iga päev kell 11.00-18.00

v.a 24. ja 31. dets. kell 11.00-15.00 1. jaan. suletud.