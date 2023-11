AJASTUFESTIVAL RETROBEST TULEB TAAS! Peaesinejateks on Gipsy Kings, C.C. Catch ja Kuldne Trio

Juuni lõpus toimuva Retrobesti üheks peaesinejaks on Gipsy Kings. Bändi tuntuimad lood, mille seas näiteks „Bamboleo“ ja „Voilare“, toovad kuulajani mõnusad rumba- ja flamenkorütmid. Saksa popmuusikaga tuleb Pühajärvele Dieter Bohleni avastatud talent C.C. Catch. Kõlavad retroraadiote lemmiklood nagu „Soul Survivor“, „Strangers By Night“ ja „Cause You Are Young“. Bändi 50. lavajuubelit tähistab Pühajärvel Kuldne Trio. Jüri Vlassov, Sepo Seeman ja Peeter Oja astuvad lavale suurejoonelise erikavaga, kus tehakse tagasivaade Kuldse Trio suurimatele hittidele nagu „Kui Sa Minu Tädi Näed“, „Hopp, Johanna“ ja „Kurgid Sulle, Raha Mulle“.