KAHEMÕTTELISED KIRJAVAHETUSED! Mallukas pani staarnäitleja häbiposti. Lauri Pedaja tunnistab: oleme Getheliga lahus juba kaks kuud ja vabandan oma käitumise pärast

Pedajate pereelu paistab avalikkusele justkui mõnest muinasjutust. Vaid mõned päevad tagasi jagasid nad kaadreid enda unistuste kodust, kus isa Lauri istus tütrega koos diivanil ning vaatas telekat, taustal sadamas valge lumi. Reaalsuses on see kõigest sotsiaalmeedias maalitud fassaad, mis on kaugel tegelikkusest.