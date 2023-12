FOTOD | Mart Sander otsis oma uue filmi tarbeks Eesti koledaimat autot. Kas ka leidis?

Mõne nädala eest ilmus mitmesse Eesti autondusega tegelevasse netiportaali kuulutus, kus otsiti kõige koledamat meie riigis ringi veerevat sõiduautot. Kuulutuse autor oli Mart Sander ning selgituses avaldas ta, et masinat on vaja uue filmi võtetele, mis tuleb sedapuhku autobiograafiline. Selgub, et Sander on juba mõnda aega vaevelnud unetuse küüsis ning osaliselt on sellest ka tema film kantud.