MIKS NAD SEDA TEEVAD? Beyoncé Knowles valgendab oma ihu?!

Beyoncé ema Tina Knowles tõttas tütart raevukalt kaitsma ja nimetas süüdistusi rassistlikeks. Tina Knowles toonitab, et filmis „Renaissance“ on kõik hõbedane, aga kui Beyoncé kannab esilinastusel hõbedast kleiti ja juuksed on sellega toon-toonis, väidetakse, et ta tahab olla valgenahaline. „Mustad naised on juukseid plaatinablondiks värvinud Etta Jamesi aegadest saadik,“ märgib Tina ja lisab, et seda on teinud ka paljud kaunid ja andekad mustanahalised kuulsused. „Kas nad kõik tahavad valged olla?“