VIDEO | SKANDAAL TERAVNEB: telestaar paljastas kuningliku pere väidetavate rassistide nimed

Sussexi hertsogipaari tulise kritiseerijana tuntud Morgan tegi avalikuks väite, mida Briti ajakirjandus oli seni vaka all hoidnud. Jutt käib Omid Scobie värskest raamatust „Endgame“ („Lõppmäng“), mille hollandikeelne versioon võeti kiirkorras müügilt, sest seal oli ingliskeelsest originaalist erinev lisalause. Lausest selgus, kellele vihjasid Meghan ja Harry Oprah Winfrey intervjuus, öeldes, et kuninglikus peres muretseti nende tulevase lapse nahavärvi pärast. Meghan kinnitas väitest vapustatud Oprah'le, et selliseid jutuajamisi oli mitu. „Sinuga?“ küsis šokeeritud Winfrey. „Harryga,“ täpsustas Meghan.