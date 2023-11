ÕL VIDEO JA GALERII | Kitarridest kaabuni, laulusõnadest rääkimata: fännidel jätkub Riho Sibula mälestustoas uudistamist tundideks

Kui Riho Sibula sõpru koondava MTÜ Kuukitarr osaliste peades sündis mõtteke luua muusiku mälestustuba, kõneldi esmalt Hiiumaast. Kuniks laulja ja helilooja Vaiko Eplik mägesid liigutama asus. „Nägin võimalust ja uurisin Rapla kultuurikeskuselt, kas oleks huvi, ja sealt edasi läks kõik nagu lepase reega,“ ütleb Vaiko, kelle meelest oli Rapla ainus ja õige koht mälestustoa tarvis. „Seda enam, et Riho on Raplamaalt pärit ja tema album „Viimane“ on väga suures osas sessamas hoones, Susi stuudios salvestatud. Ka osa tema põrmust puhkab Kehtna Peetri kalmistul perekonna hauaplatsil. Riho seos Raplamaaga on nii ilmne, et tema mälestustoa avamine siin on loomulik. Kus siis veel, kui mitte Raplas?“

Mõeldud-tehtud. Nüüd on Riho Sibul Raimond Valgre naaber. Need kaks mälestustuba asuvad Rapla kultuurikeskuses külg külje kõrval.