RADIKAALNE SAMM: „Seksi ja linna“ staar alustas näljastreiki

57aastane Nixon osales esmaspäeval Washingtonis Valge Maja ees meeleavaldusel ja teatas, et on alustanud näljastreiki, tõmbamaks tähelepanu Iisraeli blokaadi tõttu nälga ja janusse jäetud palestiinlastele. Streiki alustas veel viis aktivisti. „Me peame siin näljastreiki, et peegeldada [president] Bidenile, millest inimesed Gazas on ilma jäetud, ja näidata, et tema võimuses on kehtestada relvarahu,“ ütles „Seksi ja linna“ täht väljaannete Time ja Times of Israel teatel. „See pole normaalne. See pole tavapärane ja seda ei tohi jätkata.“