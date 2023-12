SUURE FINAALI EEL | Staarisaate kasvandikud avaldavad arvamust! Eelmise hooaja finalist: „Individuaalsust, karaktereid ja sõud jääb kahjuks kõvasti puudu...“

„Võib-olla on põhjus selles, et vaatajad ei näinud enda jaoks algusest saadik mingit kindlat lemmikut? Kui mina osalesin siis räägiti, et oli kohe selge, kes võitjaks saab,“ arutleb mullu superstaariks tõusnud Alika Milova, miks saate „Eesti otsib superstaari“ tänavune hooaeg teistest erineb.