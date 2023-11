SISU EI TASU FAKTIDE PÄHE VÕTTA! Ajaloolane filmist „Napoleon“: seal on tõtt vaid 38 minuti jagu

Praegu kinodes jooksev „Napoleon“ legendaarse Prantsusmaa keisri tõusust ja langusest on tunni võrra lühem kui voogedastusfirma Apple TV+ programmi jõudev versioon. Ridley Scott (85) valis Napoleoni rolli oma ammuse lemmiku, „Gladiaatoris“ (2000) keiser Commodusena hiilanud Joaquin Phoenixi (49), kes New York Timesi kriitiku väitel on Bonaparte'ina veidralt lummav. Kuid Prantsuse kriitikud on filmi suhtes karmimad olnud – Le Figaros ilmunud arvustuse väitel võinuks Scott filmile pealkirjaks panna „Barbie ja Ken keisririigis“, sest režissöör paneb palju rõhku Napoleoni ja tema südamedaami Josephine'i (Vanessa Kirby, „Kroon“) armuelule.