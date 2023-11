Elisabet Reinsalu pälvis Velda Otsuse hõbepeekri: see on suur au!

Velda Otsuse hõbepeeker on Eesti teatri rändauhind, mis on mõeldud näitlejannale, kes on andelaadilt, loomingult ja inimlikult olemuselt lähedane Velda Otsusele (1913–2006). Kelles on samasugust kindlameelsust, loovat nõudlikkust koos tagasihoidlikkuse ja täieliku pühendumisega lavakunstile. Ja kelle rollimängus on sõna, mõtte ja väljendusliku liikumise kooskõla.