„PUUDUTA MIND“ 307. SAADE | Insener, kellest sai ajutervise treener: „Minu suguvõsas diagnoositi saatuslikud haigused. Vajalikku abi ma ei saanud, õppisin ise ennast ja teisi aitama.“

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud saate „Puuduta mind“ külaliseks on seekord ajutervise treener Evely Raudmets. „Olen hariduselt insener ja mind on väiksest peale huvitanud kuidas asjad töötavad,“ räägib Evely. „Lugu sai alguse sellest, et minu vanaema, kellel diagnoositi skisofreenia ja kes on tänaseks meie hulgast lahkunud, siis aasta hiljem diagnoositi ka emal sama saatuslik haigus. Ja see organ, mis teda alt vedas, oli aju. Ka tema lahkus siitilmast traagilisel moel. Samuti mu tütrel diagnoositi hulk tervisehädasid. Ma ei leidnud seda abi, mida oleksin tahtnud. Järjekorrad olid pikad. Seega otsustasingi, et okei, ma siis lähen ja õpin ning saan ise selleks inimeseks, kes ennast ja teisi abistab.“

Vaata saadet!