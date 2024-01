„PUUDUTA MIND“ 308. SAADE | Nohikust isiksusetüüpide häkker peilib välja sinu tugevused ja nõrkused ning jagab nippe nende kasutamiseks igapäevaelus

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud saate „Puuduta mind“ külaliseks on seekord Kaido Kubri. Kaido on arengupartner ettevõtetes ja riigiasutustes seoses kõigega, mis puudutab erinevate isiksuste ühtse meeskonnana toimima panemist. Ta on DISC'i mudeli fänn olnud tänaseks 20 aastat. Lühidalt kokku võttes võiks Kaidot nimetada isiksusetüüpide häkkeriks. Uurimegi saates mis on DISC ja mismoodi selle abil inimesi lahterdatakse, nende tüpaaže lahti seletatakse ja analüüsitakse. Mida annab DISC'i teadmine tavalisele inimesele ja kuidas selle abil end elus paremini tasakaalus hoida?