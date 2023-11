TEATRIARVUSTUS | Kas Kellerteatri „Hiirelõksul“ on lootust 70 hooaega vastu pidada?

Vaevalt, et aastal 1952, mil Agatha Christie kriminaaldraama „Hiirelõks“ Londonis esietendus, mõisteti loota, et see püsib laval 70 hooaeg jutti. Eestis on selle krimiloo varem lavale toonud Pärnu Endla, endine noorsooteater ja Vene teater. Kellerteater on neljas. Ning küsimuse, kas nende „Hiirelõks“ võiks brittide rekordit püüda, hõikas lavastaja Vahur Keller ise esietenduse eel lavalt maha.

Eks see omamoodi retooriline küsimus ole, sest sel juhul peaks iga eestimaalane – kaasa arvatud imikud ja raugad, „Hiirelõksu“ vaatama tuhisema. Ent ühtegi lootust pole mõtet eos summutada. Proovida ju võib. Seda enam, et lavastaja Keller on Agatha Christie lainele sattunud. Möödunud suvel tõi ta Viinistu katlamajas välja Christie trilleri „Ja ei jäänud teda ka“, nüüd siis Kaja kultuurikeskuses järgmine – „Hiirelõks“.