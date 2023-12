GALERII | Plaadiesitlus tõi Alika Milovale pisara silma! Kontserdile kogunesid Eesti suurimad staarid ja seltskonnategelased!

Debüütalbumi esitlus oli Alika jaoks tõeliselt eriline sündmus. „Ma olen isegi natuke närvis,“ tunnistas lauljanna enne lavale minemist. „Põhjus on osaliselt selles, et täna me vastutame ju ise ka korralduse eest. Tavaliselt mind kutsutakse esinema pigem teiste inimeste poolt korraldatud üritustele,“ selgitas ta.