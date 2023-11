ARMASTUS MITMES VOODIS! Polüamoorset elustiili harrastav kunstnik Tiina Sööt: selle asemel, et oma kaaslasele pinda käia, võib seksuaalsuhteid ju mujalt otsida

„Arvatakse, et armukadedusega on raske toime tulla, aga see pole peamine mure,“ selgitab Rumeenias elav eestlanna Tiina Sööt. Tegelikult murravad inimesed pead hoopis logistika ja selle üle, kelle üksik sokk on kummuti all. Tema praegusel elukaaslasel on tüdruksõber, kellega mees käib koos matkamas ning see on nende romantilises suhtes oluline. Enda puhul on ta tundnud, et armukadeduse tugevus on olnud sama nii monogaamses kui mittemonogaamses suhtes.