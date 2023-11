ROOSAD JÕULUD: surrogaatema abil tütre saanud Paris Hilton poseerib erilise jõulupuu ees

View this post on Instagram

Paris on varem rääkinud, et soovib kindlasti ka tütre emaks saada ja nimi on lapsele juba ammu välja valitud. „Tüdruku nimeks saab London Marilyn Hilton Reum,“ ütles ta mulluses Ellen DeGenerese saates. „Marilyn on mu vanaema järgi ja London on mu lemmiklinn, pealegi kõlavad Paris ja London nii kenasti kokku.“