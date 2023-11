KURVASTAV! Kelly Sildaru Türgi koerte päästmisest: ainult kaks kutsikat on veel elus

„Nad said endale parvoviiruse külge ja kahjuks ainult kaks kutsikat said terveks,“ nentis Türgi puhkusereisil nunnupallide pesakonda armunud ja loomi sealsest kehvast elust päästa soovinud vigursuustaja Kelly Sildaru „Ringvaates“, et neli koerakest lippavad paraku juba teiselpool vikerkaart.