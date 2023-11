HÜVA NÕU | Kuidas luua ärisüsteem, mis loob jõukust, ilma et peaksid muretsema majanduskriisi pärast?

Kuidas luua põhitöö kõrvalt oma äri, mis peaks vastu ka majandusraskustele? Kui sa pole veel astunud sammu oma ettevõtte loomise suunas, soovitab tippjuht ja investor Priit Valk hakata pihta just siis, kui tunned, et sa ei ole veel päris valmis. Ära jää ootama, kuni täidad kõik endale seatud tingimused. Kui tekib soov ja tunne, et peaaegu juba võiks – hakka kohe pihta! Suurem osa kogemusi ja teadmisi tekivad niikuinii töö käigus. Kuidas siis teha esimene samm?