PÜHAD JUBA KÄES! Luisa Rõivase lapsed saavad päkapikkudelt kinke: „Eks ema süümepiinad tööl olemisest ole suured.“

Luisa Rõivase jaoks algab igal aastal pühadehooaeg sellega, et ta otsib välja jõuluteemalise kohvitassi. „Riigikokku pole ma endale jõulutassi viinud, just nüüd ööistungil aga mõtlesin, et tegelikult võib-olla peaks. Peaks oma kabineti ka ära sisustama, et seal oleks hea ja kodune tunne, praegu on see väga tühi.“