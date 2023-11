Charles kadestab Williamit! Kuningakojas on kaks rassisti! Uus skandaalne raamat pillub karme väiteid

Prints Harry ja hertsoginna Meghani ihubiograafiks ja suuvoodriks kutsutud Omid Scobie avaldab teisipäeval uue kõmulise teose. „Endgame“ ehk „Lõppmäng“. Autor lubab avaldada Briti kuningakoja ja kuningliku pere süngeimad saladused. Ta teab, et tagasiteed pärast seda enam pole. „Aga selleks, et kogu lugu jutustada, ei tohi midagi vaka all hoida. Enam mitte. Käes on lõppmäng.“