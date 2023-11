Hevilegend Ozzy Osbourne'il eemaldati kasvaja

Black Sabbathi tähele on aastate jooksul mitmeid seljalõikusi teinud. Ozzy rääkis väljaandele Rolling Stone, et käis hiljuti neljandal seljaoperatsioonil.

View this post on Instagram

Osbourne'i selgroogu paigaldati kunagise ATV-õnnetuse järel metallvardad, kuid 2019. aastal kukkus ta oma kodus nii õnnetult, et vardad nihkusid paigast. „Teine lõikus läks totaalselt untsu ja ma jäin enam-vähem sandiks. Arvasin, et olen pärast teist ja kolmandat lõikust jälle jalul, aga viimasel lõikusel panid nad mulle selgroogu varda. Ühest selgroolülist leiti kasvaja, nii et see tuli kah välja kaevata. Päris karm värk, mul pole enam tasakaalu ollagi.“