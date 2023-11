Jaagup Kreem patriotismist: „Ma ei teagi, kas ma olen praegu liiga suur Eesti riigi fänn...“

„Ma ei teagi, kas ma olen praegu liiga suur selle riigi fänn ja seda sellepärast, et kui Kennedy kunagi ütles, et ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, vaid mida sina saad teha riigi jaoks, siis mina arvan, et riik peab olema ellu kutsutud inimeste pärast, mitte inimesed ei ela siin riigi pärast, niipidi oleks õige,“ arvas ta.