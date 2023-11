KESKEALISED INSTASTAARID! Poolalasti poseerimine ja trendidega kaasas käimine: „Postitused sünnivad nii, et ütlen: „Võta telefon ja lähme õue, teeme ühe asja ära!““

„Tänapäeval on nii, et näiteks Teet helistab mulle ja küsib, et „noh, lugesid või, miks sa ei vasta?“. Ütleb, et saatis Messengeri mulle mingisuguse asja. Mina ei tea, kuskohas see Messenger üldse ongi,“ räägib Kristjan Jõekalda, kes pole sotsiaalmeediaga just kõige rohkem sina peal. Poliitik Jüri Ratas aga tõdeb, et on Instagrami kasutaja olnud juba pikemat aega, ning Vello Vaher pihib, miks ta TikTokist välja visati.