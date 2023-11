ÕL VIDEO | Mart Normet avaldab, kelle juurde tahaks ta öökülaliseks minna

Kanal 2 „Öökülalise“ saated on viinud Mart Normeti nii peapiiskop Urmas Viilma suvilasse kui Jan Uuspõllu Nõmme koju leiba küpsetama. Laupäeval eetris olnud loos külastas Normet näitleja Piret Kaldat, kelle juurde pääsemine oli pikkade läbirääkimiste tulemus ning saatejuht polnud üldse valmis selleks, et antud osas võib tulla nii vapustav ja eriline, kui see lõpuks välja kukkus: „Kui me kohtusime, et seda mõtet välja pakkuda, oli ta väga reserveeritud, võttis pika mõtlemisaja. Kogu aeg tundus, et ta väga ei taha. Läksin siis kohale, et vaatame, saab, mis saab, aga ta oli nii soe ja valmis, järelikult tema ettevalmistus käis tema sees. Piret Kaldaga klapp oli väga hea.“