SUUR GALERII | KUIDAS MEELDIB? Paljudel kuulsustel on kuusk juba püsti ja majad tuledega ehitud!

Teleprodutsent ja saatejuht Anneli Lahe paneb oma Viimsi kodu õue ja talveaia varakult tulederüüsse, et nõnda pimedusega võidelda. „November on minu jaoks kõige pimedam ja masendavam kuu aastas ning see on ka põhjus, miks juba novembris jõuludele mõtlen ja kodu kaunistan. Muide, ka toimetuses panin juba ammu kuuse püsti ja kohe hakkasid ka päkapikud käima. Küll toovad piparkooke, küll komme.“

Anneli meelest tekitavad jõulutuled erilist tunnet. „See on segu rahust ja headusest ning sekka killuke helget tulevikku, mida me kõik hingesopis ootame ja igatseme. Ükskõik, mida see kellegi jaoks tähendab.“