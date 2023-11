ANDUNUD JÕULUFÄNNID! Paljudel kuulsustel on kuusk juba novembris püsti. „Tõime jõulud isegi enda suvepulma!”

Kaubanduskeskustes algas jõuluehete ja -kingituste müük juba oktoobri lõpus. Ka kuuskede tuppa toomine ja kodu ehtimine on paljudel toimunud ennaktempos. On siis põhjuseks jõulutuledega kaamose vastu võitlemine või lihtsalt suur pühadearmastus. Anneli Lahe, Henri Laumets, Helen Adamson, Mari-Leen Albers ja Hanna Loodmaa-Saarmann andsid aru, miks nad juba mitu nädalat enne esimest adventi pühademeeleolus on.