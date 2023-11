NÄRVIKAHJUSTUSED! ALAJAHTUMINE! „Squid Game'i“ reality-võistlusel osalenud nõuavad Neflixilt valuraha

View this post on Instagram

Briti advokaadibüroo Express Solicitors esindab kaht telemängu „Squid Game: The Challenge“ võistlejat, kes enda väitel ei teadnud, et võistlusel osaledes riskivad nad oma tervisega. Anonüümseks jääda soovivad võistlejad kaebavad, et pidid võistluse avamängu „Red Light, Green Light“ võtteil külmaga pikka aega liikumatult kössitama, vahendab Briti leht The Guardian. Võistlejad nõuavad Netflixilt valuraha.