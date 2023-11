Briti tüdrukutebänd tuleb vähki surnud liikme mälestuseks jälle kokku

View this post on Instagram

Kontserdituur on pühendanud Girls Aloudi lauljatarile Sarah Hardingile, kes suri eelmise aasta septembris vaid 39 aasta vanuses rinnavähki. Haigusest teatas Harding fännidele 2020. aasta augustis. Diagnoosi ajaks oli vähk oma haarmed juba üle keha laiali ajanud.

„Me anname endast kõik, et Sarah't võimsalt ja maagiliselt mälestada,“ ütles Nicola Roberts. „Tunneme kindlasti, et ta on seal meiega,“ lisas Kimberley Walsh. „Sarah'le tuli laval elu sisse. Seal oli ta alati kõige õnnelikum.“