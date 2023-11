VASTIK VÕI ORIGINAALNE? Eesti ehtekunstnik valmistab kõrvarõngaid taksikoera põiekividest

Et taksikoera põiekivid võiksid saada uue elu ehetena, on Ülle sõnul õe Ursula idee. „Mis see põiekivi muud ikka on kui ladestunud soolad - nii et kivi mis kivi,“ märgib Ülle, kes oktoobrikuus uhke katsetuse ette võttis. Tulemuseks on sulni läikega kõrvarõngad ja ripatsid, mõnedel taksikoeradki kaunistuseks. Ent mitte sõrmused. Väga proosalisel põhjusel. „Taksikoera põiekivi on küll tihedam kui kriit, aga 100 korda nõrgem kui oonüks,“ selgitab Ülle. „Sõrmuse sees puruneb see kivi kindlasti, sest inimene ei suuda oma käsi ju paigal hoida. ning kivi saab paratamatult mõne müksu. Aga kõrvarõngasteks, mis ripuvad õhus ja ripatsiteks, mis on vastu kandja nahka, passivad need kivid hästi. Peaasi, et need ehted ei saaks mingit lööki.“