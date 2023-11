GALERII | Värske noorpaar, uus külaliskohtunik ja põnevad karakterid! Vaata, mis hakkab toimuma sel pühapäeval saates „Ma näen su häält“!

Et selle salapärase seltskonna läbinägemisel edukas olla, saavad arvajad teraseid tähelepanekuid nõunikepaneelist, kuhu kuuluvad Evelin Võigemast, Grete Kuld, Andrei Zevakin ja Franz Malmsten. Külalisena liitub nendega andekas muusik ja laulukirjutaja Mihkel Mattisen.

Mattisen tunnistab, et häälesaadetes on inimeste läbinägemine keeruline, kuid ta loodab siiski oma teadmiste ja kogemustega mängijaid aidata. „Ma usun, et kõik kes siia saatesse tulevad, arvavad, et hakkavad kohe jubehästi ära arvama, aga pärast selgub, et see nii ei ole. Ma ei hakka enne munemist kaagutama!“