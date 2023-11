GALERII | ARVAJAD SAID VÕIDU! „Ma näen su häält“ saates laulis Mihkel Mattisen imelise dueti koos noore Meditsiinitudengiga

Telemängu „Ma näen su häält“ arvajapaariks olid äsja abiellunud Sirelin ja Konstantin, kes olid mängu eel vägagi enesekindlad, kuid siis hakkasid viisipidajatest osalised aina välja kukkuma. Kõigepealt loobuti nii Meeskonnamängijast kui ka Magusasõbrast, kes mõlemad oskasid laulda. Otsuse tegemine läks paari jaoks järjest keerulisemaks.

Viimasena lavale jäänud Meditsiinitudeng asus koos Mihkel Mattiseniga duetti laulma ning noorpaari õnneks oskas ta laulda.

Auhinnaraha eest otsustas paar reisida Argentiinasse põhjusel, et see riik võitis viimati jalgpalli maailmameistrivõitlused.

Et selle salapärase seltskonna läbinägemisel edukas olla, said arvajad teraseid tähelepanekuid ka nõunikepaneelist, kuhu kuulusid Evelin Võigemast, Grete Kuld, Andrei Zevakin ja Franz Malmsten. Külalisena liitus nendega andekas muusik ja laulukirjutaja Mihkel Mattisen.

Mattisen tunnistas, et häälesaadetes on inimeste läbinägemine keeruline, kuid ta lootis siiski oma teadmiste ja kogemustega mängijaid aidata. „Ma usun, et kõik kes siia saatesse tulevad, arvavad, et hakkavad kohe jubehästi ära arvama, aga pärast selgub, et see nii ei ole. Ma ei hakka enne munemist kaagutama!“