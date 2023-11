TEATRIARVUSTUS | Rakvere teatri etendus „Hääl minu sees“ paneb külmavärinad üle selja jooksma. See kõik on lihtsalt niivõrd hea!

Tiina Mälberg/Bella Lee Baird muudkui jutustab. See ongi üks suur jutuvestmine. Ühe naise sisemonoloog, mis on nii paeluv ja põnev. Tiina rüütab Bella Lee sõnad iseloomu – tema pilgud, kehahoid ja tundmused on täpsed. Tiina nagu ei mängiks Bellat, ta on seda – nauditavalt ja loomulikult. Naised on ühevanused ja ma ei mõista, kelle oma on laval nähtud elatud eluslepp. Küll tean seda, et Tiina on tippvormis.