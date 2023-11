Näitleja Fatme Helge Leevald: „Mul läks aega, et aru saada – pigem juba nutta kui mitte ühtegi tunnet välja näidata.“

„Minu vanatädi on üks mu kõige-kõige lemmikum inimene! Kui kunagi suureks saan, tahan olla tema moodi. Ta on 91aastane ja räägib, et kui ta oleks noor, läheks ta õppima, sest on nii toredaid erialasid! See elurõõm on imeline. Nii ongi mõtet elada, kui kogu aeg vaimustud!“ ütleb heliseva-kõliseva õhinaga Endla teatri näitlejanna Fatme Helge Leevald.