ÕL GALERII | Martin Saar avas uue kunstinäituse: see on sõit maagilise vaibaga läbi Saare kummitavate maastike

„Suurejooneline avamine lubab kaasahaaravat teekonda Martin Saare avaldamata imede maale, kus kunsti tõusude ja mõõnadega sündinud sügav ilmutus räägib värvi ja lõuendi eksistentsiaalsest võitlusest. Kummardus kunstihiiglastele, kes on maailma oma kummalise geeniuslikkusega hämmingusse jätnud. Jälgi Saare avant-garde'i pilguheite värvipaletile, ta justkui eiraks tavapärast reaalsuse norme. See näitus pole tavaline jalutuskäik kunstigaleriis; see on sõit maagilise vaibaga läbi Saare meelesugemetest kummitavate maastike. Tänane ruum on särav värav Martin Saare loomevallatustesse, kus iga pintslitõmme sosistab: „Reaalsus, kes seda vajab?““, kirjeldab kunstnik enda uut näitust.